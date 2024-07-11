Самедов: «Состав у Франции мастеровитый, но яркости не смогли показать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на Евро-2024. Француз отметился одним голом и двумя результативными передачами.

«Понятно, что Мбаппе — суперзвездный игрок. Конечно, от него ждали больше результативных действий на Евро. Но исполнительское мастерство было не на уровне. Но такое бывает. Может, давление было, уверенности не хватало. Но от Мбаппе стоило ожидать большего в заключительной части, где он должен быть решать. Как вчера в матче с Испанией у него был момент. В другой бы ситуации решил. Но, видимо, что-то помешало.

Вся сборная Франции провела неяркий чемпионат. И лучше оценивать не какого-то одного игрока, а сборную в целом. Состав у Франции мастеровитый, но яркости не смогли показать. Могли ярче сыграть, но что-то не получилось», — цитирует «Спорт День за Днем» Самедова.