Самедов назвал самую сильную сборную на Евро-2024: «Смяли соперника»

Самедов назвал сборную Германии самой сильной командой на Евро-2024

Бывший игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры сборной Германии на чемпионате Европы-2024.

«Немцы больше всего понравились. Они отлично подготовились к первой домашней игре и смяли соперника. Наверное, их могу выделить больше всего», — сказал Самедов «СЭ».

Сборная Германии проведет матч второго круга группового этапа Евро-2024 против Венгрии. Встреча состоится 19 июня на стадионе «МХП-Арена», начало игры в 19.00 по московскому времени.

Александр Абустин