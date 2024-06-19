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Сегодня, 04:14

Тарханов: «Тоскливо было смотреть на игру Англии в матче с Сербией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов считает, что в первом туре Евро-2024 не оправдала надежд сборная Англии, которая может показывать более интересный футбол.

«Команды на старте выглядят по-разному. Англия, например, не понравилась в матче с Сербией. Гол забила и стала от обороны играть, медленно все делала. Тоскливо было смотреть. А вот матч между Испанией и Хорватией получился хороший. Испанцы атаковали, хорваты атаковал, только не забили — то, что нужно болельщикам. Немцы здорово в атаке сыграли в стартовой игре. Единственное, что не нравится, — игроки часто мяч вратарю отдают, оттуда начинаются атаки. Зрелищность теряется.

Состав у англичан хороший. А сколько еще Саутгейт не взял классных игроков в сборную? Тот же Фоден отлично играет за «Манчестер Сити». В сборной он потерялся, когда Англия с Сербией играла, даже никого не обыграл. В «Сити» Фоден обыгрывает соперников одного за другим, ему для этого создают условия, командная игра так выстроена. Там другой футбол», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-sravnite-igru-fodena-za-sbornuyu-anglii-i-za-manchester-siti/
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Александр Тарханов
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