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Сегодня, 12:10

Тарханов: «Даку надо наказать финансово, может, даже убрать из команды и из России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал слова нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, которые футболист выкрикивал в адрес сербов и македонцев после игры с Хорватией (2:2) на Евро-2024.

«Думаю, Даку серьезно накажут. Сербы — наши братья и друзья, их нельзя обижать. Его надо наказать финансово, может, даже убрать из команды и из России. Против России он ничего не сказал, но футболисты не имеют права в политику вмешиваться и что-то оскорбительное произносить. Посмотрим, какое решение примет «Рубин», — приводит слова Тарханова Legalbet.

УЕФА дисквалифицировал Даку на два матча его сборной за оскорбительное поведение на Евро-2024.

Источник: Legalbet
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Александр Тарханов
Мирлинд Даку
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