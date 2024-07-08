Алексей Николаев: «Российские судьи не затерялись бы на Евро»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев прокомментировал работу судей на чемпионате Европы.

«На таком большом футбольном форуме работают лучшие европейские арбитры, поэтому неожиданностей нет. Есть какие-то обсуждаемые моменты, в частности игра рукой в матче Германия — Испания, но современные трактовки позволяют поддержать решение судьи. Надеюсь, что после завершения турнира будут говорить о празднике футбола, а не об ошибках судей. Думаю, российские судьи не затерялись бы на чемпионате Европы. Сергей Карасев сейчас в расцвете и конкурировал бы за то, чтобы судить полуфиналы и финал турнира. Наши арбитры были бы одними из лучших и претендовали бы на судейство решающих матчей», — приводит слова Николаева Metaratings.ru.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В полуфиналах турнира Испания сыграет с Францией, а Англия — с Нидерландами.