Ребко: «Франция и Нидерланды будут играть в финале Евро-2024»

Бывший футболист «Спартака» Алексей Ребко дал свой прогноз на матчи полуфинала Евро-2024.

«Хочется сказать для начала, что этот турнир мне очень нравится. Это интересное зрелище, как и всегда такое происходит на больших международных турнирах. Что касается прогноза на матчи полуфинала, то я ставлю на Францию и Нидерланды. Думаю, что именно они будут играть в финале», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет с Испанией, а Нидерланды встретятся с Англией. Матчи пройдут 9 и 10 июля в 22.00 по московскому времени.