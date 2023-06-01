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Сегодня, 17:17

Алип получил приглашение в сборную Казахстана на матчи отборочного раунда Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип вызван в сборную Казахстана на июньские матчи.

«Главный тренер национальной команды Магомед Адиев определил список футболистов, которые примут участие в отборочных матчах Евро-2024. В него вошел защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип», — говорится в заявлении клуба.

Сборная Казахстана сыграет в июне два выездных отборочных матча Евро-2024 — против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня). На счету Алипа 23 игры за национальную сборную.

Ранее с борную Казахстана был вызван полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов.

Сборная Казахстана по футболу
ФК Зенит
Нуралы Алип
Чемпионат Европы по футболу
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Зайнутдинов вызван в сборную Казахстана на матчи отборочного раунда Евро-2024