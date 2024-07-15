Алькарас эмоционально отреагировал на победу Испании на Евро-2024

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от победы сборной Испании в чемпионате Европы по футболу-2024.

В финале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счетом 2:1. Матч проходил 13 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Алькарас ранее в этот же день стал чемпионом Уимблдона, победив в решающей встрече серба Новака Джоковича.

«Чемпионы! Чемпионы! Чемпионы! Как же вы хороши!!! Какое зрелище на Евро», — написал Алькарас в своих соцсетях.

Испанцы выиграли чемпионат Европы в четвертый раз в истории. Они стали рекордсменами Евро по числу трофеев. Также Испания стала первой командой, которая одержала победы во всех семи матчах турнира.