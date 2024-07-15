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Сегодня, 06:35

Алькарас и сборная Испании вместе отпразднуют победы на Уимблдоне и Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас присоединится к игрокам сборной Испании по футболу на праздновании победы на Евро-2024, сообщает Marca.

Сборная Испании 15 июля около 14.10 (13.10 мск) по местному времени прибудет в мадридский аэропорт Барахас. Футболисты проведут торжественные встречи с королем Испании Филиппом VI и председателем правительства Педро Санчесом.

Около 20.00 запланирована вечеринка для болельщиков, на которую прибудут игроки сборной Испании и Алькарас.

14 июля Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале Уимблдона — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Несколько часов спустя сборная Испании обыграла Англию (2:1) в решающем матче Евро-2024.

Футбол
Евро-2024
Уимблдон
Сборная Испании по футболу
Карлос Алькарас
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