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Сегодня, 01:18

Алос: «Сборной Белоруссии выйти из группы почти невозможно, однако нужно достойно сражаться и расти как команда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Румынии отметил, что его команда в каждой игре будет нацеливаться на победу.

«Мы настроены очень позитивно. Наш тренерский штаб только начинает работу в национальной команде — встречаемся с футболистами второй раз. После сентябрьского сбора получили от игроков хорошую обратную связь. Сейчас задача — провести два успешных поединка. Знаем, что они будут очень сложными, но хотим прогрессировать как коллектив и набрать как можно больше очков. При этом выйти из группы почти невозможно, однако нужно достойно сражаться и расти как команда. Буду рад, если все получится. В каждом матче будем нацеливаться на победу и делать ради нее все возможное», — цитирует пресс-служба УЕФА Алоса.

Матч Белоруссия — Румыния состоится в четверг, 12 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 окт, 21:45. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
Румыния
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036447--belarus-vs-romania/
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Румынии по футболу
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