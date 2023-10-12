Алос: «Сборной Белоруссии выйти из группы почти невозможно, однако нужно достойно сражаться и расти как команда»

Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Румынии отметил, что его команда в каждой игре будет нацеливаться на победу.

«Мы настроены очень позитивно. Наш тренерский штаб только начинает работу в национальной команде — встречаемся с футболистами второй раз. После сентябрьского сбора получили от игроков хорошую обратную связь. Сейчас задача — провести два успешных поединка. Знаем, что они будут очень сложными, но хотим прогрессировать как коллектив и набрать как можно больше очков. При этом выйти из группы почти невозможно, однако нужно достойно сражаться и расти как команда. Буду рад, если все получится. В каждом матче будем нацеливаться на победу и делать ради нее все возможное», — цитирует пресс-служба УЕФА Алоса.

Матч Белоруссия — Румыния состоится в четверг, 12 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.