Мората избежал дисквалификации. УЕФА исправил протокол матча Испания — Германия

В конце четвертьфинального матча чемпионата Европы-2024 Испания — Германия (2:1 д.в.) информационные ресурсы УЕФА объявили, что после победного гола Микеля Мерино судья Антони Тэйлор на 120-й минуте вынес предупреждения Альваро Морате и Фабиану Руису.

Из этого следовало, что капитан испанцев заработал второе предупреждение на турнире и вместе с защитниками Дани Карвахалем и Робином Ле Норманом пропустит полуфинал из-за дисквалификации. Они с Даниэлем Вивианом «висели» на карточке.

Однако спустя некоторое время желтая карточка Мораты исчезла. И в протоколе матча спустя примерно полтора часа было сделано изменение. Будут ли французы требовать официальных разъяснений, пока не сообщается.

Напомним, что, в соответствии с регламентом турнира, игрок или официальное лицо команды, удаленное с поля и/или из технической зоны, автоматически дисквалифицируется на следующий матч турнира. Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА в зависимости от серьезности нарушения вправе увеличить срок дисквалификации — вплоть до распространения ее на другие соревнования.

Автоматическую дисквалификацию на следующий матч влекут за собой два предупреждения, полученные в разных играх финального турнира, а также четвертое.

Предупреждения, полученные в финальном турнире и не приведшие к дисквалификации, аннулируются после четвертьфинальных игр и не переносятся в полуфинал.

Предупреждения и дисквалификации за перебор желтых карточек, полученные в финальном турнире, аннулируются после его завершения и не переносятся на матчи других соревнований.