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Сегодня, 01:34

Мората — о Ямале: «Постоянно говорим ему: «Мы выиграем Евро!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал, как команда поддерживает 17-летнего Ламина Ямаля.

«С любовью — показывая уверенность в нем. Большинство футболистов играют здесь вместе уже несколько месяцев, и мы говорим ему: «Мы выиграем Евро!». Мы советуем ему думать о деталях, как он может помочь нам добиться этого, стараемся оберегать его в мелочах, потому что он футболист, который отличается от всех остальных. Но это можно сказать и о Нико Уильямсе, Дани Ольмо — думаю, они все особенные. Я мог бы назвать весь наш состав. И теперь мы всего в одном шаге от того, чтобы снова войти в историю, но нам придется упорно бороться, потому что это будет непросто», — приводит слова Мораты сайт УЕФА.

14 июля Испания сыграет против сборной Англии в финале Евро-2024. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Испанцы трижды становились победителями чемпионата Европы (1964, 2008 и 2012), а англичане ни разу не выигрывали этот турнир.

Альваро Мората
Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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