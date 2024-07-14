Мората — о финале Евро-2024: «Надеюсь, в воскресенье у меня будет повод поплакать от счастья»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората заявил, что будет плакать от счастья в случае победы команды на чемпионате Европы.

— Защитник сборной Испании Даниэль Вивиан рассказал, что вы заканчиваете каждую игру на грани слез из-за чувства ответственности. Тяжело ли так жить?

— Думаю, это не из-за ответственности. Это чистые эмоции. Это как болельщик на трибуне. Когда я играю, я на 100 процентов сосредоточен. Я работаю. Когда меня заменяют, я как любой из родителей игроков, наблюдающих с трибун. Я уверен, что родители Микеля Мерино плакали, когда он забил гол в четвертьфинале против Германии. А родители Ламина Ямаля, когда он забил Франции в полуфинале. Я тоже такой. Это мой характер. Нет ничего постыдного в том, чтобы плакать от счастья — и я надеюсь, что в воскресенье у меня будет еще много поводов поплакать! — приводит слова Мораты сайт УЕФА.

14 июля Испания сыграет против сборной Англии в финале Евро-2024. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.