Андорра сыграет с Белоруссией в матча отбора Евро-2024 9 сентября

Сборная Андорры сыграет с командой Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе I 9 сентября, в субботу. Матч пройдет на «Национальном стадионе» (Андорра-ла-Велья) и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — 18.50 мск. О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Текстовая онлайн-трансляция для жителей Белоруссии будет доступна на сайте телеканала «Беларусь 5».

В состав белорусской сборной на матчи квалификации Евро-2024 включены игроки РПЛ: Виталий Лисакович («Рубин»), Андрей Кудравец («Динамо»), Владислав Малькевич («Урал»), Кирилл Печенин, Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (все — «Оренбург»). Также в окончательный список попал и игрок ФНЛ Захар Волков («Химки»).

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года