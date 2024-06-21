Камбьясо: «Сборная Испании действовала разумнее и победила»

Защитник сборной Италии Андреа Камбьясо прокомментировал поражение от Испании (0:1) в матче Евро-2024.

«Сложная была игра. У них великолепная команда, доказавшая, что сильнее нашей. Обидно. Теперь нужно восстанавливать силы и думать о Хорватии. Нам нужно сохранять хладнокровие — все может поменяться внезапно. Нам казалось, что против нас играют в более высоком темпе. И это было решающим. Соперник действовал разумнее и победил. Но, как я уже сказал, все может поменяться — надо восстановить силы и хорошо провести матч против Хорватии», — цитирует пресс-служба УЕФА Камбьясо.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.