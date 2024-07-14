Канчельскис считает, что Испания и Англия покажут результативную игру в финале Евро-2024

Сегодня, 12:16
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о финале чемпионата Европы между Испанией и Англией.
«Конечно, буду поддерживать англичан в этом матче, жду финала, точно будет результативная игра, думаю, что будет ничья, а потом дойдет до серии пенальти, — цитирует Канчельскиса ТАСС. — Финал — это одна игра, на которую может собраться любая команда: бывало, что выигрывала [чемпионат Европы] сборная Греции, датчане побеждали немцев, никто не мог предсказать».
Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.