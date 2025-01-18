Канчельскис: «Не удивлюсь, если Тедеско появится в топ-команде»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.

«Заслужил, так сказать, увольнение? Ну, правильно, заслуженно, я не знаю, почему они Мартинеса убрали, с ним команда хорошо играла и показывала красивый футбол. Видите, руководители иногда тоже делают ошибки. Честно говоря, не понял, как Тедеско вообще оказался в сборной. Непонятно. Ну, что было, то было. Я думаю, что заслуженно уволили.

Можем ли мы увидеть Тедеско снова в топ-команде, учитывая, как он умеет их находить? Ну, видите, хорошо работают агенты, все зависит от того, как его преподносят, значит, у него есть хорошие агенты, у него «Спартак» был, там работал, потом в сборной Бельгии. А Бельгия — такая команда, против которой все играли, называя фаворитом чемпионата Европы, а ничего не вышло. Поэтому да, хорошая работа, хорошие агенты, я тоже не удивлюсь, если он тоже появится в топ-команде. Посмотрим, время покажет», — цитирует «ВсеПроСпорт» Канчельскиса.