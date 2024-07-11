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Канчельскис: «Испания наслаждается игрой, а Англия усердно работает, чтобы выиграть Евро»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о финале Евро-2024 между Англией и Испанией.

«Испания наслаждается игрой, а Англия усердно работает, чтобы выиграть Евро. В этом главное отличие команд. Но шансы примерно равные, потому что в финале качество футбола отходит на второй план — важен результат. Даже страшно представить, что переживут англичане, если проиграют еще один финал. Потенциальное поражение во втором финале подряд может сломать Саутгейта», — приводит слова Канчелськиса «РБ Спорт».

Матч финала Евро-2024 пройдет 14 июля и начнется в 22.00 (мск).

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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