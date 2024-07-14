Андрей Мостовой ожидает красивой игры в финале Евро-2024

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы-2024 между сборными Испании и Англии.

«Я особо не болел ни за кого, поддерживал Англию, потому что английский футбол нравится, на Евро все матчи плей-офф смотрел. Я ожидаю красивого футбола в финале. Но вообще Евро не особо интересным был, не особо много голов было, только Испания интересный футбол показывала, Англия ужасно играла», — приводит слова Мостового ТАСС.

В воскресенье, 14 июля, сборная Испании сыграет с национальной командой Англии в финале Евро-2024. Встреча пройдет в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.