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Сегодня, 23:38

Сборная Англии проиграла Исландии в преддверии Евро-2024

Алина Савинова
Игроки сборной Англии и Исландии в товарищеском матче (0:1).
Фото Reuters
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Сборная Англии потерпела поражение от национальной команды Исландии в товарищеском матче — 0:1. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Автором единственного гола в этой встрече стал Йоун Дагюр Торстейнссон, который отличился на 12-й минуте.

3 июня Англия разгромила сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0. Исландия проведет свой второй товарищеский матч 10-го числа против Нидерландов.

Национальная команда Англии под руководством Гарета Саутгейта сыграет на чемпионате Европы-2024 в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Товарищеские матчи.
07 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
0:1
Исландия

Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Исландии по футболу
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