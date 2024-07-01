Сборная Англии сыграет против Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в субботу, 6 июля. Игра пройдет в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния Англия — Швейцария будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Италии является действующим чемпионом Европы.

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