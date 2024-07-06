Англия — Швейцария: команды объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024

Сборные Англии и Швейцарии объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2024.

Встреча пройдет в Дюссельдорфе на стадионе «Дюссельдорф Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Конса, Триппьер, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Эмболо, Ндой.

Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с сильнейшим в паре Нидерланды — Турция.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Англия — Швейцария.