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Сегодня, 10:10

Англия — Швейцария: статистика и результаты матчей перед игрой 1/4 финала Евро-2024

В последнем очном матче Англия обыграла Швейцарию в 2022 году
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты сборной Англии Джуд Беллингем и Деклан Райс.
Джуд Беллингем и Деклан Райс.
Фото Reuters
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Сборные Швейцарии и Англии сыграют в 1/4 финала чемпионата Европы-2024 по футболу 6 июля в Дюссельдорфе (Германия). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» публикует статистику личных встреч и результаты игр на Евро-2024.

Англия и Швейцария провели друг с другом в общей сложности 31 официальный май. На счету англичан — 22 победы. Шесть раз сыграли вничью. Швейцарцы одержали три победы. В последний раз сборные сыграли 26 марта 2022 года. Тогда в товарищеском матче сборная Англии обыграла Швейцарию со счетом 2:1.

На Евро-2024 Англия под руководством Гарета Саутгейта в группе С одержала победу над Сербией (1:0), а также дважды сыграла вничью с Данией (0:0) и Словенией (1:1). В 1/8 финала команда переиграла в дополнительном времени Словакию (2:1).

Сборная Швейцарии с главным тренером Муратом Якином в группе А обыграла Венгрию (3:1), а также дважды поделила очки с Шотландией (1:1) и Германией (1:1). В 1/8 финала турнира швейцарцы победили Италию (2:0).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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