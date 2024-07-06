Сборные Швейцарии и Англии сыграют в 1/4 финала чемпионата Европы-2024 по футболу 6 июля в Дюссельдорфе (Германия). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» публикует статистику личных встреч и результаты игр на Евро-2024.

Англия и Швейцария провели друг с другом в общей сложности 31 официальный май. На счету англичан — 22 победы. Шесть раз сыграли вничью. Швейцарцы одержали три победы. В последний раз сборные сыграли 26 марта 2022 года. Тогда в товарищеском матче сборная Англии обыграла Швейцарию со счетом 2:1.

На Евро-2024 Англия под руководством Гарета Саутгейта в группе С одержала победу над Сербией (1:0), а также дважды сыграла вничью с Данией (0:0) и Словенией (1:1). В 1/8 финала команда переиграла в дополнительном времени Словакию (2:1).

Сборная Швейцарии с главным тренером Муратом Якином в группе А обыграла Венгрию (3:1), а также дважды поделила очки с Шотландией (1:1) и Германией (1:1). В 1/8 финала турнира швейцарцы победили Италию (2:0).

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