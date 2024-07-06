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Сегодня, 15:10

Англия — Швейцария: трансляция матча 1/4 финала Евро-2024 начнется в 19.00

Англия сыграет со Швейцарией в матче 1/4 финала чемпионата Европы 6 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Деклан Райс и Фил Фоден (Сборная Англии).
Фото Global Look Press
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Англия сыграет со Швейцарией в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в субботу, 6 июля. Игра состоится на стадионе «Меркур Шпиль Арена» в Дюссельдорфе (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния Англия — Швейцария будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.45 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Англия
Швейцария

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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