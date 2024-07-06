Англия сыграет со Швейцарией в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в субботу, 6 июля. Игра состоится на стадионе «Меркур Шпиль Арена» в Дюссельдорфе (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния Англия — Швейцария будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.45 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

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