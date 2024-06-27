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Сегодня, 18:00

Англия — Словакия: дата и время начала матча 1/8 финала Евро-2024 и где смотреть игру

Англия сыграет со Словакией в 1/8 финала чемпионата Европы 30 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Букайо Сака (сборная Англии).
Фото AFP
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В воскресенье, 30 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия. Встреча пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. За ключевыми событиями противостояния Англия — Словакия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно видеотрансляцию в прямом эфире покажут в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платных стриминговых платформах «Кинопоиск» и Okko.

В истории очных противостояний команды встречались пять раз в официальных играх. Англичане были сильнее четыре раза, еще одна встреча завершилась вничью.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
Словакия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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