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Сегодня, 18:50

Англия — Словакия: началась прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

Матч Евро-2024 Англия — Словакия пройдет в Гельзенкирхене 30 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр.
Милан Шкриньяр.
Фото AFP
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На канале «Матч ТВ» началась прямая трансляция игры 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия 30 июня. Бесплатно игру плей-офф чемпионата Европы-2024 также показывают на сайте matchtv.ru.

Встреча Англия — Словакия на стадионе «Арена АуфШальке» в городе Гельзенкирхен (Германия) начнется в 19.00 по московскому времени. Матч плей-офф Евро-2024 можно будет также посмотреть по подписке в онлайн-сервисах Okko и Кинопоиск. На сайте «СЭ» идет текстовая трансляция противостояния.

Сборная Англии выиграла группу C с пятью набранными баллами на Евро-2024. Словаки вышли в 1/8 финала турнира с третьей строчки (4 очка) в группе Е. Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 можно узнать в нашем материале «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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