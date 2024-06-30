Сборная Англии в дополнительное время обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сегодня, 21:37
Сборная Англии в матче 1/8 финала Евро-2024 обыграла Словакию со счетом 2:1.
На гол Ивана Шранца англичане ответили точным ударом Джуда Беллингема на 90+5-й минуте, а также голом Харри Кейна на 91-й минуте.
На 50-й минуте Фил Фоден забил мяч, однако гол был отменен из-за офсайда. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.
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