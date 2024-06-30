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Сегодня, 21:37

Сборная Англии в дополнительное время обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
30 июня. Сборная Англии обыграла Словакию (2:1).
Фото Reuters
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Сборная Англии в матче 1/8 финала Евро-2024 обыграла Словакию со счетом 2:1.

На гол Ивана Шранца англичане ответили точным ударом Джуда Беллингема на 90+5-й минуте, а также голом Харри Кейна на 91-й минуте.

На 50-й минуте Фил Фоден забил мяч, однако гол был отменен из-за офсайда. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

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Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
2:1
Словакия

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Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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