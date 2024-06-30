Англия — Словакия: Кейн и Лоботка выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Словакии на матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Триппьер, Майну, Райс, Сака, Фоден, Беллингем, Кейн.

Запасные: Рамсдейл, Хендерсон, Гомес, Конса, Данк, Шоу, Александр-Арнолд, Галлахер, Гордон, Эзе, Палмер, Уортон, Боуэн, Уоткинс, Тони.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ханцко, Лоботка, Куцка, Дуда, Шранц, Гараслин, Стрелец.

Запасные: Родак, Равас, Оберт, Гьомбер, Риго, Беро, Боженик, Грошовски, Де Марко, Зауэр, Коса, Суслов, Тупта, Бенеш, Дюриш.

Матч пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 19:00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Англия — Словакия.