Сегодня, 17:56
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Словакии на матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Триппьер, Майну, Райс, Сака, Фоден, Беллингем, Кейн.
Запасные: Рамсдейл, Хендерсон, Гомес, Конса, Данк, Шоу, Александр-Арнолд, Галлахер, Гордон, Эзе, Палмер, Уортон, Боуэн, Уоткинс, Тони.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ханцко, Лоботка, Куцка, Дуда, Шранц, Гараслин, Стрелец.
Запасные: Родак, Равас, Оберт, Гьомбер, Риго, Беро, Боженик, Грошовски, Де Марко, Зауэр, Коса, Суслов, Тупта, Бенеш, Дюриш.
Матч пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 19:00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Англия — Словакия.