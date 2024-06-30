Сборные Англии и Словакии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в воскресенье, 30 июня. Игра пройдет в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Арена АуфШальке». Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых важных событий встречи Англия — Словакия.

В 18.45 мск на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru начнется бесплатная видеотрансляция противостояния Англия — Словакия. В прямом эфире матч также покажут по подписке в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

Словакия вышла из группы Е, в которой все 4 команды набрали по 4 очка. Словаки обыграли Бельгию (1:0), уступили Украине (1:2) и сыграли вничью с Румынией (1:1).

Англия заняла первое место в группе С, одержав одну победу — над Сербией (1:0). Со сборным Дании и Словении англичане сыграли вничью (1:1 и 0:0).

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