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Сегодня, 21:50

Англия — Словения: началась трансляция матча Евро-2024

Англия сыграет со Словенией на чемпионате Европы по футболу 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Харри Кейн (сборная Англии).
Фото AFP
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На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась трансляция встречи группового этапа на Евро-2024 Англия — Словения. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск. Матч проходит на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия).

Текстовая онлайн-трансляция на сайте «СЭ» уже стартовала. Ключевые события встречи Англия — Словения будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Также смотреть за ходом игры можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний Англия и Словения встречались пять раз на уровне официальных встреч. Четыре раза победу одержали англичане (1:0, 3:2: 3:1, 1:0), еще одна встреча завершилась в безголевую ничью (0:0).

Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Англия
Словения

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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