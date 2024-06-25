Англия сыграет со Словенией на чемпионате Европы по футболу 25 июня

Сборные Англии и Словении встретятся в групповом этапе на Евро-2024 во вторник, 25 июня. Матч состоится на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ». Ключевые события противостояния Англия — Словения будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платных онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Англичане набрали четыре очка и возглавляют группу С. Словенская сборная с двумя баллами занимает третье место в квартете.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео