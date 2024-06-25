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Сегодня, 07:20

Англия — Словения: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Англия сыграет со Словенией на чемпионате Европы по футболу 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Букайо Сака (сборная Англии).
Фото Global Look Press
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25 июня Англия сыграет со Словенией в матче группы С чемпионата Европы по футболу. Игра пройдет на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня Евро-2024. За ключевыми событиями встречи Англия — Словения можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру покажут на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Сборная Англии с четырьмя очками возглавляет группу С. Словения набрала два балла и идет на третьем месте в квартете.

Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Англия
Словения

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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