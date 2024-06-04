Англия: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Сегодня, 18:30
Сборная Англии в финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу сыграет в группе C с Данией, Словенией и Сербией.
«СЭ» публикует информацию о расписании игр сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом на Евро-2024. Время начала — московское.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Этот чемпионат Европы по футболу станет 17-м в истории.
4 июня статистическая служба Opta назвала английскую команду фаворитом турнира в Германии.
На Евро-2020 сборная Англии дошла до финала, где уступила в серии пенальти Италии (1:1, пенальти — 2:3).
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».