Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:18

Англия установила рекорд по числу сухих матчей подряд на групповой стадии Евро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Англии обыграла Сербию (1:0) в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024.

Англичане провели на ноль пятый подряд матч в группе на чемпионатах Европы, что является рекордом турнира.

Сухая серия сборной Англии длится с Евро-2016: 20 июня 2016 года команда сыграла вничью со Словакией (0:0). После этого на Евро-2020 англичане победили Хорватию (1:0) и Чехию (1:0), а также сыграли вничью с Шотландией (0:0).

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Англии встретится с Данией (20 июня), в третьем — со Словенией (25 июня).

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
0
Читайте также
Фанаты высмеяли Депая за игру в баскетбольной повязке на Евро-2024
Эриксен забил гол на Евро-2024 после остановки сердца в 2021 году
Ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Зарубежные СМИ констатировали нулевые итоги «саммита мира» в Швейцарии
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
В Сербии назвали причину поражения от Англии на Евро-2024: «Отбивались, а не играли»
Саутгейт — о победе над Сербией: «Это была отличная игра в исполнении Беллингема»
Пикфорд повторил рекорд сборной Англии по сухим матчам на крупных турнирах
Спаситель-Эриксен, голландский успех и экономные англичане. Как прошел третий день Евро
Российские флаги Сербии не помогли: Беллингем принес победу Англии
Деспотович: «Сербия выглядела лучше, чем Англия. Счет вообще не справедливый!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Сербия и Англия установили антирекорд Евро по ударам за матч

Беллингем: «Сборная Сербии показала себя крепкой и сильной командой»