Англия установила рекорд по числу сухих матчей подряд на групповой стадии Евро

Сборная Англии обыграла Сербию (1:0) в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024.

Англичане провели на ноль пятый подряд матч в группе на чемпионатах Европы, что является рекордом турнира.

Сухая серия сборной Англии длится с Евро-2016: 20 июня 2016 года команда сыграла вничью со Словакией (0:0). После этого на Евро-2020 англичане победили Хорватию (1:0) и Чехию (1:0), а также сыграли вничью с Шотландией (0:0).

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Англии встретится с Данией (20 июня), в третьем — со Словенией (25 июня).