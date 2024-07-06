Английские и немецкие фанаты устроили потасовку после матча Евро-2024

Между английскими и немецкими болельщиками произошла драка после вылета сборной Германии с домашнего чемпионата Европы по футболу, сообщает Daily Mail.

В пятницу, 5 июля, немцы в четвертьфинальном матче уступили национальной команде Испании в дополнительное время (1:2) и вылетели с турнира. Встреча проходила в Дюссельдорфе.

По информации источника, после игры англичане начали высмеивать болельщиков сборной Германии и скандировать оскорбительные кричалки в их адрес. В результате между несколькими фанатами завязалась потасовка, в ходе которой английские болельщики обливали немцев пивом. Ситуацию урегулировали сотрудники полиции.

Сборная Англии в 1/4 финала Евро-2024 сыграет против Швейцарии. Матч состоится 6 июля также в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 по московскому времени.