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Сегодня, 10:00

Английские и немецкие фанаты устроили потасовку после матча Евро-2024

Алина Савинова
Болельщики сборной Англии.
Фото Reuters
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Между английскими и немецкими болельщиками произошла драка после вылета сборной Германии с домашнего чемпионата Европы по футболу, сообщает Daily Mail.

В пятницу, 5 июля, немцы в четвертьфинальном матче уступили национальной команде Испании в дополнительное время (1:2) и вылетели с турнира. Встреча проходила в Дюссельдорфе.

По информации источника, после игры англичане начали высмеивать болельщиков сборной Германии и скандировать оскорбительные кричалки в их адрес. В результате между несколькими фанатами завязалась потасовка, в ходе которой английские болельщики обливали немцев пивом. Ситуацию урегулировали сотрудники полиции.

Сборная Англии в 1/4 финала Евро-2024 сыграет против Швейцарии. Матч состоится 6 июля также в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13605445/England-Germany-fans-clash-violent-scenes-Dusseldorf-Three-Lions-supporters-mocked-hosts-crashing-tournament-following-quarter-final-defeat-Spain.html
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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