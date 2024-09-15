Англию могут исключить из состава УЕФА в преддверии домашнего Евро

По информации BBC, УЕФА может отстранить сборную Англии от домашнего чемпионата Европы 2028 года.

Ранее в правительстве Великобритании заявили, что намерены создать специальный наблюдательный орган для защиты футбольных клубов и укрепления их финансовой устойчивости.

Правила УЕФА запрещают вмешательство властей в дела футбольных федераций. В связи с этим генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис направил обращение к министру культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизе Лэнди, в котором напомнил о данном запрете

В случае игнорирования правил международной организации Федерация футбола Англии может быть исключена из состава УЕФА.

Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия.