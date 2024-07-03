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Сегодня, 04:18

Антониу Фонсека: «Португалия не будет фаворитом с Францией, пара — 50 на 50»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Португалии Антониу Фонсека прокомментировал победу над Словенией (0:0, пен. — 3:0) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Команда выступила хорошо, однако я нервничал перед пенальти, но, с другой стороны, кто в Португалии не нервничал? Роналду свой пенальти в игре исполнил хорошо. Я считаю, что это не он промахнулся, а Ян Облак круто отбил удар. Облак и португальский вратарь Кошта — лучшие игроки матча. Что думаю о слезах Криштиану? Это были чистые эмоции, не более. По моему мнению, Португалия не будет фаворитом с Францией, пара — 50 на 50», — сказал Фонсека Metaratings.ru

Матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Пепе и&nbsp;Криштиану Роналду после победы над Словенией. Португалия — Франция: есть ли еще место Роналду в эпохе Мбаппе?
Источник: https://metaratings.ru/news/fonseka-ronaldu-khorosho-probil-penalti-so-sloveniei-ne-on-promakhnulsya-a-oblak-otbil-379025/
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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