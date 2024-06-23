Экс-игрок сборной Португалии Фонсека: «Нынешняя тактика лучше подходит Роналду»

Бывший игрок «Бенфики» и сборной Португалии Антониу Фонсека прокомментировал победу команды над Турцией (3:0) во втором туре группового этапа Евро-2024.

«Скажу кратко: это было сильное выступление. Команда выступила очень спокойно и контролировала ситуацию. Безусловно, Португалия сыграла лучше, чем в прошлом матчем.Нынешняя тактика лучше подходит Роналду, Бернарду Силве и Фернандешу, поскольку они показывают свои лучшие качества. Но существует большая вероятность того, что Мартинес сменит несколько игроков на матч с Грузией, и это может изменить расстановку на поле в последнем матче», — приводит слова Фонсеки Metaratings.ru.

Сборная Португалии стала третьим участником плей-офф Евро-2024. Ранее в 1/8 финала пробились Испания и Германия. В третьем туре группы F Португалия сыграет 26 июня с Грузией.