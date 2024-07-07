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Сегодня, 12:30

Антониу Фонсека: «Не думаю, что на ЧМ-2026 Роналду будет хорошей опцией для Португалии»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Бенфики» и сборной Португалии Антониу Фонсека прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2024.

«Против Франции был равный матч, в котором обе команды имели свои моменты. Думаю, что это справедливый результат для Португалии, учитывая, что мы не забивали в последних трех матчах. Но я ожидал от сборной на Евро большего, имея ввиду талант нынешней команды.

Считаю, что Криштиану Роналду в лучшем случае провел средний турнир. Не думаю, что это будет хорошая опция на ЧМ-2026, у нас есть другие варианты в атаке", — приводит слова Фонсеки Metaratings.ru.

Ранее 39-летний Роналду заявил, что чемпионат Европы-2024 в Германии станет его последним Евро в карьере.

В четвертьфинале Евро-2024 Португалия уступила Франции (0:0, 4:5 — пен.).

Источник: Metaratings
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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