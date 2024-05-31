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Сегодня, 07:04

Гризманн: «Даже если я буду запасным, буду приезжать в сборную»

Евгений Козинов
Корреспондент
Антуан Гризманн.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что пока не задумывается о завершении карьеры на международном уровне.

«Все будет зависеть от моего уровня на поле, в том числе морального, и от того, хочет ли меня видеть в команде тренер. Но я всегда хочу играть за синих, это гордость — представлять свою страну. Неважно, даже если я буду запасным, я все равно буду приезжать в сборную», — цитирует Foot Mercato Гризманна.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей.

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Футбол
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