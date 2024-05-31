Гризманн: «Я хочу выиграть этот чемпионат Европы»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассчитывает на победу в чемпионате Европы-2024.

«Я хочу выиграть этот чемпионат Европы. 2016 год причинил мне боль, мы были близки (Франция проиграла в финале Евро-2016). Я смотрю на Евро-2024 с желанием и амбициями. На поле главное — это быть сплоченной командой, жесткой в единоборствах. Нам нужно будет очень сильно обороняться, чтобы пройти как можно дальше», — цитирует Foot Mercato Гризманна.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей.