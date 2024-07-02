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Сегодня, 06:07

Кавазашвили: «Сборная Испании просто утомила грузинских футболистов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение Грузии от Испании в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Я еще перед матчем говорил, что сборная Испании сильнее, чем многие другие команды. Кроме того, все три игры в группе сборной Грузии достались очень тяжело. В игре с испанцами, я думал, грузины будут придерживаться своего стиля игры, цементировать оборону и за счет длинных, неожиданных передач выводить вперед то одного, то второго нападающего. К сожалению, их система немного подвела.

Испанцы с первой же минуты начали бороться за каждый мяч на половине грузинской команды, не давая им разойтись и использовать свои технические качества, спокойно разыгрывать мячик. Только-только, испанцы теряют мячик на половине грузин, они тут же идут в единоборство за этот мяч, опять отбирают и постоянно атакуют.

Я даже говорить не хочу о том, что испанцы пропустили гол абсолютно случайно. Это, конечно, наигранная комбинация грузинской сборной. Отбор мяча, длинная передача на Кварацхелия, и тот в атаке уже своим высочайшим мастерством приносит плоды. Испанцы настолько были напуганы игрой Кварацхелия, что сами себе забили гол. Но это был для них несчастный случай. Они как взяли игру в свои руки, так и продолжали. Система у них была одна. Тотальный футбол, давить грузинских футболистов на их половине поля. Они просто утомили грузинских футболистов», — цитирует «КП Спорт» Кавазашвили.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/kavazashvili-rasskazal-pochemu-gruziya-ustupila-ispanii-na-evro-2024/
Анзор Кавазашвили
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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