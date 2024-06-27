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Сегодня, 18:35

Кавазашвили: «У Мамардашвили стиль игры советского вратаря»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили на Евро-2024.

«Он за себя уже все сказал. Во всех матчах парень играет очень спокойно, уверенно, классически, по-европейски. Или, честно сказать, по-советски. Он последователь нашей школы. У него нет вот этого дурацкого розыгрыша мячей ногами в штрафной площадке, в окружении соперников. Он только сбрасывает мяч свободному защитнику, когда он находится один. Он выбивает точно вперед или с рук, или с земли. Так что это наш стиль, стиль советского вратаря. Я думаю, что он будет признан лучшим голкипером Евро. Во всяком случае, в тройку лучших вратарей войдет обязательно», — приводит слова Кавазашвили «КП».

В 1/8 финала Евро-2024 Грузия сыграет с Испанией Матч состоится 30 июня. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: КП
Анзор Кавазашвили
Георгий Мамардашвили
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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