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28 июня, 23:49

Ари: «Сборная России считалась бы одним из главных фаворитов Евро-2024»

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Экс-форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари считает, что сборная России была бы одним из фаворитов на победу в чемпионате Европы-2024.

«Мне всегда очень грустно, когда сборная России не играет на крупных турнирах. Если бы Россия играла на Евро-2024, у вашей команды были бы большие шансы на победу. Мне кажется, вы считались бы одним из главных фаворитов. Уверен, вы давали бы достойный бой сильным сборным. А люди, считающие вашу сборную слабой, глубоко заблуждаются», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Сборная России отстранена от всех международных турниров по решению ФИФА с первой половины 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Евро-2024
Сборная России по футболу
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