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Сегодня, 08:52

Арсен Венгер раскритиковал игру сборной Англии против Словакии

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на игру сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Словакии (2:1).

«Англичане играли очень медленно и были слишком предсказуемы. В итоге они смогли одержать победу благодаря индивидуальным качествам футболистов, а не при помощи своей тактики», — цитирует Венгера beIN Sports.

На гол Ивана Шранца англичане ответили точным ударом Джуда Беллингема на 90+5-й минуте, а также голом Харри Кейна на 91-й минуте.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Арсен Венгер
Чемпионат Европы по футболу
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