Аршавин считает, что на Евро-2024 сборная России могла бы выйти в 1/4 финала вместо Турции

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин предположил, как выглядела бы национальная команда на чемпионате Европы-2024 в Германии.

«Вышли бы мы на Евро-2024 из группы? Да сейчас все выходят из группы, кому не лень. Евро начинается тогда, когда остается восемь команд. Вошла бы в эту восьмерку Россия? Вместо Турции могла бы залезть. На чемпионат Европы едут все, кому не лень, кто по мячу по попадает. Албанию раньше могли бы представить на Евро?» — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.