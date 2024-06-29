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Сегодня, 08:35

Арустамян о сборной Италии: «У команды очень средний состав. В кальчо безвременье по большим именам»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Известный футбольный журналист и видеоблогер Нобель Арустамян в интервью обозревателю «СЭ» поделился мнением о сборной Италии на Евро-2024.

— Считаю, что у Италии очень средняя команда, — начал Арустамян. — Если брать по составу, то одна из слабейших за долгие годы. Когда в атаке играет Ретеги и Скамакка, при всем к ним уважении, — это не то, что было раньше. То же касается обороны. Классно играет Калафьори, — но это тоже не Мальдини, Каннаваро, Бонуччи или Кьеллини. Да, есть страсть, мотивация, но думаю, что для итальянцев итог матча с Хорватией — очень хороший, как и факт выхода из группы со второго места, без нервотрепки и подсчета очков и забитых мячей с третьего. А в целом мне кажется, что сборная Италии вряд ли нас сильно удивит. Донарумму все хвалят, он проводит великолепный турнир. Но в остальном пока очень средняя команда — по крайней мере, по фамилиям.

— А могла она быть сильнее, позови Спаллетти кого-то еще — Локателли и далее по списку? Кого-то из ветеранов...

— А кого — Иммобиле? Не считаю, что это суперфорвард. Да, он лучший бомбардир в истории «Лацио» и т.д., но это не человек, который делает разницу. Это не Роберто Баджо, которого не взяли на исходе карьеры. Локателли, наверное, Спаллетти мог бы пригласить. Но, на мой взгляд, проблема кальчо в том, что в нем безвременье по большим именам. Звезда в этой команде одна — Доннарумма. Возможно, ею станет Калафьори. Кьеза был звездой, но у него были «кресты», и он за два года явно потерял форму, — сказал Арустамян «СЭ».

Сборная Италии сыграет со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2024. Матч пройдет в субботу, 29 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Полностью интервью Нобеля Арустамяна читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Нобель Арустамян
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