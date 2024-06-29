Нобель Арустамян — о Манчини: «Сейчас его не любят в Италии»

Известный футбольный журналист и видеоблогер Нобель Арустамян в интервью обозревателю «СЭ» рассказал об отношении в Италии к Роберто Манчини, который посреди отборочного цикла разорвал контракт на Апеннинах и уехал тренировать сборную Саудовской Аравии.

— Манчини сейчас в Италии считается предателем?

— Его не любят. Когда он уехал в Саудовскую Аравию, забыли даже, что он выиграл Евро-2020. Причем тогда Манчини очень любили. Но вот это решение уйти во время цикла... Причем он как все преподносил — сначала говорил одно, а через две недели позировал на официальной презентации с футболкой саудовцев и контрактом на десятки миллионов Евро. Но все равно этот человек выиграл Евро для Италии, и, наверное, спустя время эта обида пройдет, — сказал Арустамян «СЭ».

Сборная Италии сыграет со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2024. Матч пройдет в субботу, 29 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

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