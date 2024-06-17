Австрия и Франция сыграют на Евро-2024 17 июня в 19:00 мск

Сборные Австрии и Франции встретятся в матче группового этапа Евро-2024 в понедельник, 17 июня. Игра состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Австрия — Франция можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется телеэфир в 21.45 мск. Также смотреть игру группы D можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команды встречались между собой 11 раз. Франция выиграла восемь встреч, Австрия — одну, еще два матча завершились вничью.

Последний раз сборные встречались в Лиге наций в 2022 году. Первый матч завершился вничью — 1:1, в ответной встрече победили французы — 2:0.