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Сегодня, 20:30

Австрия — Франция: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Австрия сыграет с Францией в групповом этапе чемпионата Европы 17 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Оливье Жиру (сборная Франции).
Фото Reuters
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Сборные Австрии и Франции сыграют в первом туре группового турнира чемпионата Европы по футболу 2024 в понедельник, 17 июня. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 22.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостоянии. Ключевые события встречи Австрия — Франция будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире видеотрансляцию игры бесплатно смотрите на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.45 мск. Также игру группы D покажут на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Прогноз и ставка на матч Австрия — Франция читайте в нашем материале.

Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
Франция

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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