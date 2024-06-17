Австрия сыграет с Францией в групповом этапе чемпионата Европы 17 июня

Сборные Австрии и Франции сыграют в первом туре группового турнира чемпионата Европы по футболу 2024 в понедельник, 17 июня. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 22.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостоянии. Ключевые события встречи Австрия — Франция будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире видеотрансляцию игры бесплатно смотрите на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.45 мск. Также игру группы D покажут на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Прогноз и ставка на матч Австрия — Франция читайте в нашем материале.

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